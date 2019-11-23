У Дніпрі чоловік пошкодив з десяток автівок, втікаючи від СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Дніпрі затримали організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що правоохоронці, згідно з санкцією суду, розпочали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах та автомобілях, що належать фігурантам справи. Під час офіційних слідчих дій, виявили зловмисника, який намагався чинив опір та втекти від правоохоронців.
"Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок. Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту у сумі понад один мільйон у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки", - додали у пресслужбі.
У межах кримінального провадження слідчими управління СБУ в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, продовжується слідство за ст. 366, 358 та 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині.