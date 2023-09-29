В "Дія" впервые можно выбрать представителя Украины на детское Евровидение-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украинцы впервые смогут выбрать представителя Украины на детское Евровидение-2023 в "Дія". Голосование будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.
Детали
Принять участие в опросе могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", перейти в раздел Услуги, выбрать Опрос. Прежде чем выбрать исполнителя, есть возможность ознакомиться с презентационными видео финалистов и отдать свой голос за одного из пяти исполнителей:
• POLINA BABIY — «Universe»
• Анастасия Димид — «Квітка»
• Анастасия Белибова — «Сильна»
• Денис Грищук — «Dance»
• Группа 3ʼbeauties — «Power of Love»
Повторно проголосовать в "Дія" за одного из кандидатов или изменить свой выбор можно будет в течение 20 минут после того, как все финалисты исполнят песни в прямом эфире.
Победителем финала станет участник, который суммарно получит наибольшее количество голосов от зрителей и жюри. Именно он будет представлять Украину на детском Евровидении-2023 в Ницце.
Напомним
Цифровой сервис "Дія" добавил к своим функциям возможность отправлять копию студенческого билета. Отмечается, что теперь компания или учреждение может одним из трех способов отправить запрос на копию студенческого билета. От студента требуется только согласование.