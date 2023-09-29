У "Дії" вперше можна обрати представника України на дитяче Євробачення-2023

Деталі

Взяти участь в опитуванні можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", перейти в розділ Послуги, обрати Опитування. Перш ніж обрати виконавця, є змога ознайомитися з презентаційними відео фіналістів та віддати свій голос за одного з п’яти виконавців:

• POLINA BABIY — «Universe»

• Анастасія Димид — «Квітка»

• Анастасія Бєлібова — «Сильна»

• Денис Грищук — «Dance»

• Гурт 3ʼbeauties — «Power of Love»

Повторно проголосувати в "Дії" за одного з кандидатів або змінити свій вибір можна буде протягом 20 хвилин після того, як усі фіналісти виконають пісні в прямому ефірі.

Переможцем фіналу стане учасник, який сумарно отримає найбільшу кількість голосів від глядачів і журі. Саме він представлятиме Україну на дитячому Євробаченні-2023 в Ніцці.

Нагадаємо

Цифровий сервіс "Дія" додав до своїх функцій можливість надсилати копію студентського квитка. Зазначається, що тепер компанія чи установа може в один з трьох способів надіслати запит на копію студентського квитка. Від студента потрібно лише погодження.