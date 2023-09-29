У "Дії" вперше можна обрати представника України на дитяче Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Українці вперше зможуть обрати представника України на дитяче Євробачення-2023 у "Дії". Голосування відбуватиметься у два етапи. Перший етап триватиме з 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня. Про це повідомили у Мінцифрі, пише УНН.
Деталі
Взяти участь в опитуванні можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", перейти в розділ Послуги, обрати Опитування. Перш ніж обрати виконавця, є змога ознайомитися з презентаційними відео фіналістів та віддати свій голос за одного з п’яти виконавців:
• POLINA BABIY — «Universe»
• Анастасія Димид — «Квітка»
• Анастасія Бєлібова — «Сильна»
• Денис Грищук — «Dance»
• Гурт 3ʼbeauties — «Power of Love»
Повторно проголосувати в "Дії" за одного з кандидатів або змінити свій вибір можна буде протягом 20 хвилин після того, як усі фіналісти виконають пісні в прямому ефірі.
Переможцем фіналу стане учасник, який сумарно отримає найбільшу кількість голосів від глядачів і журі. Саме він представлятиме Україну на дитячому Євробаченні-2023 в Ніцці.
Нагадаємо
Цифровий сервіс "Дія" додав до своїх функцій можливість надсилати копію студентського квитка. Зазначається, що тепер компанія чи установа може в один з трьох способів надіслати запит на копію студентського квитка. Від студента потрібно лише погодження.