В детском лагере под Львовом за растление несовершеннолетней задержали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления сексуального характера в отношении четырнадцатилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области, передает УНН.
“Предварительно установлено, что к совершению преступления причастен 46-летний житель Пустомытовского района”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 8 июля в Жовковское отделение полиции обратился 37-летний житель Пустомытовского района, который сообщил, что во время прохождения подготовки на территории базы отдыха, расположенной в Жовковском районе, по отношению к его 14-летней дочери были совершены развратные действия.
Открыто уголовное производство по по ч.1 ст.156 “Растление несовершеннолетних” УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
По делу назначены экспертизы, проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщал УНН, что в Николаеве мужчина совершал развратные действия на детской площадке.