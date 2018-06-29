У Миколаєві чоловік вчиняв розпусні дії на дитячому майданчику
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії на дитячому майданчику в Миколаєві. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Миколаївської області, передає УНН.
"28 червня близько 18:40 до Інгульського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що на дитячому майданчику, в районі будинків, розташованих по вул. Чайковського, невідомий чоловік підійшов до її 10-річної доньки та її подружки та почав здійснювати розпутні дії", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події та вживають заходи щодо встановлення особи зловмисника.
Слідче відділення Інгульського відділу поліції розпочало кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, суд позбавив волі 57-річного харків'янина терміном до 8 років за розбещення малолітніх.