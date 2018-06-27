У Харкові педофілові за розбещення дітей дали 8 років

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 57-річного харків'янина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України (розбещення малолітніх).

За інформацією прес-служби, зловмиснику призначили максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – 8 років позбавлення волі.

Жертвами чоловіка стали троє хлопчиків (2007, 2008 та 2006 р.р. н.н.).

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Досудовим розслідуванням встановлено, що першою жертвою став хлопчик 2007 року народження. Чоловік побачив дитину біля школи влітку 2016 року. На момент знайомства потерпілий навчався у першому класі. Дорослий спочатку просто поговорив з хлопчиком. У розмові з’ясувавши, що малий з багатодітної родини, яка мала скрутне матеріальне становище, запросив у гості, обіцяв допомогти матеріально. Згодом, пересвідчившись, що хлопчик йому довіряє, став частіше запрошувати додому та вчиняти розпусні дії (переглядав з дитиною порнографічне відео, торкався, намагався зняти одяг).

Уже в січні 2017 року зловмисник познайомився з молодшим на рік братом першої жертви. Діяв за відпрацьованою схемою: спочатку вкрадався в довіру, а потім – розбещував. В обох випадках за мовчання платив невеликі гроші.

Розпусні дії тривали доки у квітні цього року не зчинився скандал в одному з басейнів міста. Підозрюваний під час відвідування закладу спостерігав за тренуваннями дитячої групи. По закінченню занять йшов за хлопчиками у душову і роздягальню та підглядав за дітьми. Кілька разів заводив бесіду з одним із дітей, намагаючись розбещувати його. Однак малолітній злякався, втік з роздягальні та розповів все мамі. Жінка викликала поліцію.