У дитячому таборі під Львовом за розбещення неповнолітньої затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини вчинення злочину сексуального характеру щодо чотирнадцятирічної дівчинки. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівської області, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець Пустомитівського району”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 8 липня до Жовківського відділення поліції звернувся 37-річний мешканець Пустомитівського району, котрий повідомив, що під час проходження вишколу на території бази відпочинку, розташованої у Жовківському районі, щодо його 14-річної доньки були вчинені розпусні дії.
Відкрито кримінальне провадження за за ч.1 ст.156 “Розбещення неповнолітніх” КК України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
У справі призначені експертизи, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Раніше УНН повідомляв, що у Миколаєві чоловік вчиняв розпусні дії на дитячому майданчику.