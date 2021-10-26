В детском саду Обухова произошел взрыв газа: разрушен пищеблок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня в Обуховском районе Киевской области на территории детского сада “Вербиченька” произошел взрыв газа, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
Детали
Взрыв произошел примерно в 14:19. На место происшествия выехали две пожарные машины и десять работников пожарно-спасательной службы.
Установили, что взрыв газа без дальнейшего горения произошел в пищевом блоке, который граничит с котельной. Взрыв разрушил стены помещения и перекрытие.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Сейчас устанавливают причину взрыва.
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