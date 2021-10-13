Взрыв газа произошел в жилом доме в Одесской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Утром 13 октября в поселке Великая Михайловка (Одесская область) произошел взрыв газа в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет УНН.
Получили ожоги хозяйка квартиры и ее сожитель. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка, повреждены двери и окна. Несущие стены дома остались целыми.
Предварительной причиной ЧП спасатели называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.