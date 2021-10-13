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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112828 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 125278 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109810 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108608 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Одесской области, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Утром 13 октября в поселке Великая Михайловка (Одесская область) произошел взрыв газа в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет УНН.

Получили ожоги хозяйка квартиры и ее сожитель. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка, повреждены двери и окна. Несущие стены дома остались целыми.

Предварительной причиной ЧП спасатели называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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