Вибух газу стався в житловому будинку на Одещині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вранці 13 жовтня в селищі Велика Михайлівка (Одеська область) стався вибух газу в квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, пише УНН.
Отримали опіки господиня квартири та її співмешканець. Їх госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.
У результаті вибуху зруйновано міжкімнатну перегородку, пошкоджені двері та вікна. Несучі стіни будинку залишилися цілими.
Попередньою причиною НП рятувальники називають порушення правил експлуатації газового обладнання.