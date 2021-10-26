У дитсадку Обухова стався вибух газу: зруйновано харчоблок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні в Обухівському районі Київської області на території дитячого садку “Вербиченька” стався вибух газу, загиблих та потерпілих немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
Деталі
Вибух стався приблизно о 14:19. На місце події виїхали дві пожежні машини та 10 працівників пожежно-рятувальної служби.
Встановили, що вибух газу без подальшого горіння стався у харчовому блоці, який межує з котельнею. Вибух зруйнував стіни приміщення та перекриття.
За попередніми даними, загиблих та потерпілих немає.
Наразі встановлюють причину вибуху.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух газу стався в житловому будинку на Одещині, є постраждалі