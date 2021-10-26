У дитсадку Обухова стався вибух газу: зруйновано харчоблок

Деталі

Вибух стався приблизно о 14:19. На місце події виїхали дві пожежні машини та 10 працівників пожежно-рятувальної служби.

Встановили, що вибух газу без подальшого горіння стався у харчовому блоці, який межує з котельнею. Вибух зруйнував стіни приміщення та перекриття.

За попередніми даними, загиблих та потерпілих немає.

Наразі встановлюють причину вибуху.

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