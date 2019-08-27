В некоторых комитетах увеличилось количество должностей

“Мы были вынуждены прислушиваться к коллегам и отошли от предложенных сначала квот. При распределении должностей в комитетах некоторые комитеты увеличились. Например налоговый стал — 32, остальные остались принципе в своих пределах”, — сказал Разумков.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение по составу комитета по вопросам бюджета.