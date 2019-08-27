У Раді озвучили керівний склад комітету з питань бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію щодо складу комітету з питань бюджету, передає кореспондент УНН.
Так, на керівні посади в комітет з питань бюджету озвучили наступних осіб:
— Голова комітету — Юрій Арістов від партії “Слуга народу”;
— Перший заступник голови комітету — Іван Крулько від партії “Батьківщина”;
— Заступники голови комітету — Олександр Трухін, Олена Копачук, Володимир Гевко — політична партія “Слуга народу”, від партії “Євпропейська солідарність” — Андрій Лопушанський;
— Секретар комітету — Володимир Цабаль, політична партія “Голос”.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань фінансів податкової та митної політики.