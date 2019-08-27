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На засіданні в ВРУ озвучили склад комітету з питань фінансів податкової та митної політики

На засіданні в ВРУ озвучили склад комітету з питань фінансів податкової та митної політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань фінансів податкової та митної політики, передає кореспондент УНН.

Так, в комітеті займають посади наступні народні депутати:

— Голова комітету — Данило Гетьманцев, політична партія “Слуга народу”;

— Перший заступник голови комітету — Ярослав Железняк, політична партія “Голос”;

— Чотири заступника голови комітету: Олександр Дубінський, Андрій Холодов, Олександр Ковальчук із партії “Слуга народу” та Ігор Абрамович від парітї “Опозиційна платформа за життя”;

— Секретар комітету — Ігор Палиця від самовисуванців.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради VIII скликання Ірина Геращенко озвучила кількість посад в комітетах від кожної партії.

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