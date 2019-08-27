На заседании ВРУ озвучили состав комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики

Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:

— Председатель комитета — Даниил Гетманцев, политическая партия “Слуга народа”;

— Первый заместитель председателя комитета — Ярослав Железняк, политическая партия “Голос”;

— Четыре заместителя председателя комитета Александр Дубинский, Андрей Холодов, Александр Ковальчук из партии “Слуга народа” и Игорь Абрамович от Парит “Оппозиционная платформа по жизни”;

— Секретарь комитета — Игорь Палица от самовыдвиженцев.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко озвучила количество должностей в комитетах от каждой партии.