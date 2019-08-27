На заседании ВРУ озвучили состав комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 24539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 56607 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121285 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131851 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122490 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126089 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128701 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152972 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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На заседании ВРУ озвучили состав комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики

На заседании ВРУ озвучили состав комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики

Киев  •  УНН

 • 15812 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики, передает корреспондент УНН.

Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:

— Председатель комитета — Даниил Гетманцев, политическая партия “Слуга народа”;

— Первый заместитель председателя комитета — Ярослав Железняк, политическая партия “Голос”;

— Четыре заместителя председателя комитета Александр Дубинский, Андрей Холодов, Александр Ковальчук из партии “Слуга народа” и Игорь Абрамович от Парит “Оппозиционная платформа по жизни”;

— Секретарь комитета — Игорь Палица от самовыдвиженцев.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко озвучила количество должностей в комитетах от каждой партии.

Украинские Национальные Новости

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