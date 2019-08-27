У деяких комітетах збільшилася кількість посад
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков сказав, що у деяких комітетах збільшилася кількість посад. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу після засідання підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України, передає кореспондент УНН.
“Ми були вимушені дослухатись до колег і відійшли від запропонованих спочатку квот. При розподілі посад в комітетах деякі комітети збільшились. Наприклад податковий став — 32 , всі інші лишилися принципі в своїх межах”, — сказав Разумков.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію щодо складу комітету з питань бюджету.