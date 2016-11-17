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15 марта, 19:03 • 110769 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153975 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129837 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122936 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108465 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103373 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100041 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129206 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Деснянском районе Киева реконструируют парк "Киото"

В Деснянском районе Киева реконструируют парк "Киото"

Киев • УНН

 • 19499 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Деснянском районе Киева реконструируют парк "Киото". Об этом УНН сообщили в пресс-слжбу КГГА.

"Лучший ландшафтный архитектор Японии Широ Накане по просьбе мэра города Киото Дайсаку Кадокава и мэра Киева Виталия Кличко, при поддержке японской компании JTI, возьмет на себя миссию разработать проект японского сада и сада камней в парке" Киото "в Деснянском районе Киева", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Он добавил, что разработанный проект ландшафтного парка будет представлен на рассмотрение общественности и согласован с киевлянами. Оценить проведенные работы киевляне и гости столицы смогут на фестивале Дней Японии в Украине, который планируется провести в мае 2017 года.

Кроме того, Департаменту градостроительства и архитектуры поручено представить в Департамент экономики и инвестиций инвестиционные предложения по включению работ до программы экономического и социального развития г. Киева на 2017 год и последующие годы.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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