В Деснянском районе Киева реконструируют парк "Киото"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Деснянском районе Киева реконструируют парк "Киото". Об этом УНН сообщили в пресс-слжбу КГГА.
"Лучший ландшафтный архитектор Японии Широ Накане по просьбе мэра города Киото Дайсаку Кадокава и мэра Киева Виталия Кличко, при поддержке японской компании JTI, возьмет на себя миссию разработать проект японского сада и сада камней в парке" Киото "в Деснянском районе Киева", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.
Он добавил, что разработанный проект ландшафтного парка будет представлен на рассмотрение общественности и согласован с киевлянами. Оценить проведенные работы киевляне и гости столицы смогут на фестивале Дней Японии в Украине, который планируется провести в мае 2017 года.
Кроме того, Департаменту градостроительства и архитектуры поручено представить в Департамент экономики и инвестиций инвестиционные предложения по включению работ до программы экономического и социального развития г. Киева на 2017 год и последующие годы.