У Деснянському районі Києва реконструюють парк "Кіото"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Деснянському районі Києва реконструюють парк “Кіото”. Про це УНН повідомили у прес-слжбі КМДА.
“Найкращий ландшафтний архітектор Японії Шіро Накане на прохання мера міста Кіото Дайсаку Кадокави та мера Києва Віталія Кличка, за підтримки японської компанії JTI, візьме на себе місію розробити проект японського саду та саду каміння в парку „Кіото“ у Деснянському районі Києва”, — розповів заступник голови КМДА Олександр Спасибко.
Він додав, що розроблений проект ландшафтного парку буде представлений на розгляд громадськості та погоджений із киянами. Оцінити проведені роботи кияни та гості столиці зможуть на фестивалі Днів Японії в Україні, який заплановано провести у травні 2017 року.
Окрім того, Департаменту містобудування та архітектури доручено подати до Департаменту економіки та інвестицій інвестиційні пропозиції щодо включення робіт до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік та наступні роки.