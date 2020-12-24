В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. За 9 месяцев этого года продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу составляли 11,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
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В пересчете на абсолютный алкоголь, объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил 2 млн 186 тыс. дал.
Больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева - на 2,9 млрд грн. Немало соответствующей продукции приобрели жители Днепропетровской области (1,2 млрд грн), Киевской (1,1 млрд грн) и Львовской (943 млн грн) областей.
Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что украинцы, как правило, покупают водку и ликеро-водочные изделия отечественного производства. Продажи водки украинского производства составили 787 млн грн, что составляет 66,1%. Остальные - 33,9% - импортный продукт.
Добавим, что эксперты высокий спрос на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.
Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").