У Держстатистики розповіли, скільки горілки українці випили цьогоріч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За 9 місяців цього року продажі горілки та лікеро-горілчаних напоїв у роздріб становили 11,9 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
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У перерахунку на абсолютний алкоголь, обсяг роздрібного продажу горілки та лікеро-горілчаних напоїв протягом звітного періоду склав 2 млн 186 тис. дал.
Найбільше у роздріб купили горілки та лікеро-горілчаних виробів жителі Києва – на 2,9 млрд грн. Чимало відповідної продукції придбали жителі Дніпропетровської (1,2 млрд грн), Київської (1,1 млрд грн) та Львівської (943 млн грн) областей.
Дані Держстатистики свідчать також про те, що українці, як правило, купують горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного виробництва. Продажі горілки українського виробництва склали 787 млн грн, що становить 66,1%. Решта - 33,9% - імпортний продукт.
Додамо, що експерти високий попит на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю. Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості напою.
Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").