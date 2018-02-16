В Госстатистики назвали средние цены на мясо, молоко и хлеб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине продолжают дорожать социальные продукты питания. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
За год средняя стоимость молока в Украине выросла на 15,7% - до 14,8 грн за литр продукта.
Хлеб в среднем подорожал на 14,5%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,3 грн (около 6 грн за буханку).
Достаточно ощутимо выросли цены на мясо. За год свинина, курятина и говядина в среднем подорожали на 25,9%.
Отмечается, что по итогам января говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг говядины в среднем за 67,2 грн, 1 кг свинины - за 65,8 грн, 1 кг курятины - за 42,1 грн.
По данным экспертов, подорожание продуктов питания связано с высоким ростом инфляции, ориентацией на цены ЕС, девальвацией гривны и увеличением себестоимости продукта, в частности из-за резкого роста цен на топливо.