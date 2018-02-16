У Держстатистики назвали середні ціни на м'ясо, молоко та хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти харчування. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
За рік середня вартість молока в Україні зросла на 15,7% — до 14,8 грн за літр продукту.
Хліб в середньому подорожчав на 14,5%. У січні 1 кг хліба в Україні коштував 11,3 грн (близько 6 грн за буханку).
Досить відчутно зросли ціни на м’ясо. За рік свинина, курятина та яловичина в середньому подорожчали на 25,9%.
Відзначається, що за підсумками січня яловичина стала найдорожчим м’ясом у порівнянні зі свининою та курятиною. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг яловичини в середньому за 67,2 грн, 1 кг свинини — за 65,8 грн, 1 кг курятини — за 42,1 грн.
За даними експертів, здорожчання продуктів харчування пов’язано з високим зростанням інфляції, орієнтацією на ціни ЄС, девальвацією гривні та збільшенням собівартості продукту, зокрема через різке зростання цін напаливо.