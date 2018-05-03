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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госстате сообщили, какое мясо подешевело

Киев • УНН

 • 39557 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Госстат сравнил цены на украинское мясо в период с января по март этого года. Согласно расчетам, в марте подешевели свинина и курятина, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

В Госстате сообщили, какое мясо подешевело

В частности, 1 кг тушки куриной подешевел до 53,08 грн, а 1 кг куриного филе до 90,07 грн.

Стоимость свинины также уменьшилась. В январе украинцы платили за 1 кг продукта 110,2 грн, в марте - 109,8 грн. Таким образом, с начала года свинина незначительно, но подешевела.

Наряду с этим в Украине достаточно ощутимо подорожала говядина. В январе 2018 украинцы могли приобрести 1 кг продукта по 112,1 грн, а в марте по 117,1 грн. То есть, с начала года стоимость говядины выросла на 5 грн на килограмме продукта.

Также сообщается, что, по итогам марта, самая высокая стоимость тушки куриной зафиксирована в Одесской области - 56,6 грн за килограмм продукта, самая низкая в Запорожской - 51,05 грн.

По сравнению с курятиной, ценообразование на рынке свинины и говядины является менее организованным. К примеру, самая высокая стоимость свинины в Закарпатской области - 122,1 грн за килограмм продукта, самая низкая в Донецкой области - 95,7 грн. Разница в цене составляет 26,4 грн. А на рынке говядины этот показатель составляет 40,2 грн.

Напомним, согласно опросу УНН, украинцы выбирают мясо отечественного производства.

Ранее УНН сообщал, что проверку качества прошла курятина ТМ "Наша Ряба" и "Львівські курчата". В то же время в "Гаврилівських курчатах" обнаружена сальмонелла.

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