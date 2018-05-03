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У Держстаті повідомили, яке м’ясо подешевшало

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Держстат порівняв ціни на українське м'ясо у період з січня по березень цього року. Згідно з розрахунками, в березні подешевшали свинина і курятина, передає УНН з посиланням на сайт відомства.

У Держстаті повідомили, яке м’ясо подешевшало

Зокрема, 1 кг тушки курячої подешевшав до 53,08 грн, а 1 кг курячого філе до 90,07 грн.

Вартість свинини також зменшилася. У січні українці сплачували за 1 кг продукту 110,2 грн, у березні — 109,8 грн. Таким чином, з початку року свинина незначно, але подешевшала.

Поряд з цим в Україні досить відчутно подорожчала яловичина. У січні 2018 українці могли придбати 1 кг продукту за 112,1 грн, а у березні за 117,1 грн. Тобто, з початку року вартість яловичини зросла на 5 грн на кілограмі продукту.

Також повідомляється, що за підсумками березня найвища вартість тушки курячої зафіксована в Одеській області — 56,6 грн за кілограм продукту, найнижча у Запорізькій — 51,05 грн.

У порівнянні із курятиною, ціноутворення на ринку свинини та яловичини є менш організованим. До прикладу, найвища вартість свинини у Закарпатській області — 122,1 грн за кілограм продукту, найнижча у Донецькій області — 95,7 грн. Різниця в ціні становить 26,4 грн. А на ринку яловичини цей показник становить 40,2 грн.

Нагадаємо, згідно з опитуванням УНН, українці обирають м’ясо вітчизняного виробництва.

Раніше УНН повідомляв, що перевірку якості пройшла курятина ТМ “Наша Ряба” і “Львівські курчата”. У той же час в “Гаврилівських курчатах” виявлена сальмонела.

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