В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100595 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109267 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114128 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145434 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114744 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138233 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102759 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105030 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

Киев  •  УНН

 • 25788 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Численность населения в Украине на 1 июня составила более 41 785 тыс. человек. В период января-мая численность населения уменьшилась на более чем на на 100 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Так, численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тыс. человек.

По данным Госстата, на протяжении января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек.

Кроме того, отмечают в службе, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Как сообщал УНН, в Украине за четыре месяца этого года от COVID-19 умерли более 200 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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