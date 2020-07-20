У Держстаті повідомили про суттєве зменшення чисельності населення України за 5 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Чисельність наявного населення в Україні на 1 червня становила понад 41 785 тис. осіб. У період січня-травня чисельність населення зменшилася більш ніж на на 100 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.
Так, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2020 року становила 41785,8 тис. осіб.
За даними Держстату, упродовж січня‒травня 2020 року чисельність населення зменшилася на 116,7 тис. осіб.
Крім того, зазначають у службі, суттєвим залишається перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених.
Як повідомляв УНН, в Україні за чотири місяці цього року від COVID-19 померли понад 200 людей.