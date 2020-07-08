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У Держстаті повідомили, скільки людей померли через COVID-19 за чотири місяці року

У Держстаті повідомили, скільки людей померли через COVID-19 за чотири місяці року

Київ • УНН

 • 28207 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні за чотири місяці цього року від COVID-19 померли понад 200 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.

Так за даними Держстату, за січень-квітень цього року від COVID-19 померли 252 людини, в тому числі від неідентифікованого вірусу – 10 людей.

Також повідомляється, що усього за чотири місяці 2020 року в Україні померло 195 287 людей.

Повідомляється, що найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу – 133 560 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця – 92 141 особа.

Нагадаємо, в Україні від грипу та пневмонії за чотири місяці померло понад 2 тис. осіб.

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