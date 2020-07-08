В Україні від грипу та пневмонії за чотири місяці померло понад 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні за січень-квітень цього року від грипу та пневмонії померло понад 2 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.
Так, за даними Держстату, за січень-квітень цього року від хвороб органів дихання померло 4 345 осіб, з яких 2 358 від грипу і пневмонії.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні від грипу та пневмонії за три місяці цього року померло понад 1,9 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, в Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19.