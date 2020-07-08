В Україні від грипу та пневмонії за чотири місяці померло понад 2 тис. осіб

ukru
Ексклюзив
08:24 • 40358 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 90619 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 101933 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164508 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136656 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146099 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147540 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129190 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183197 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126256 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103704 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142436 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123170 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 109414 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109631 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 40371 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 90626 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 101934 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 85313 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104296 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104928 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122679 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139231 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137287 перегляди
Актуальне
В Україні від грипу та пневмонії за чотири місяці померло понад 2 тис. осіб

В Україні від грипу та пневмонії за чотири місяці померло понад 2 тис. осіб

Київ • УНН

 • 13551 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні за січень-квітень цього року від грипу та пневмонії померло понад 2 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.

Так, за даними Держстату, за січень-квітень цього року від хвороб органів дихання померло 4 345 осіб, з яких 2 358 від грипу і пневмонії.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні від грипу та пневмонії за три місяці цього року померло понад 1,9 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, в Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32