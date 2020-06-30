В Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19

“Аналізуючи динаміку захворюваності... у МОЗ аналізуємо, що у нас відбувається від тижня до тижня. Якщо з 18 по 24 травня ми фіксували, кількість госпіталізованих осіб була на рівні 749 за тиждень, то на минулому тижні, тобто з 22 по 28 червня, ця кількість складає 1 410... Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно тих людей, які перебувають у середній важкості або тяжкому стані перебігу хвороби. Також у нас швидке зростання щодо реєстрації пневмонії, ми тестуємо всіх без виключення, у кого є пневмонії. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2 572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник складає 4 705”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700.