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В Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19

В Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19

Київ • УНН

 • 10910 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні спостерігається збільшення рівня госпіталізації захворілих на COVID-19, також останні часом спостерігається ріст захворюваності на пневмонію. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Аналізуючи динаміку захворюваності... у МОЗ аналізуємо, що у нас відбувається від тижня до тижня. Якщо з 18 по 24 травня ми фіксували, кількість госпіталізованих осіб була на рівні 749 за тиждень, то на минулому тижні, тобто з 22 по 28 червня, ця кількість складає 1 410... Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно тих людей, які перебувають у середній важкості або тяжкому стані перебігу хвороби. Також у нас швидке зростання щодо реєстрації пневмонії, ми тестуємо всіх без виключення, у кого є пневмонії. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2 572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник складає 4 705”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700

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