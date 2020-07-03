В Україні від грипу та пневмонії за три місяці цього року померло понад 1,9 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В Україні за січень-березень цього року від грипу та пневмонії померло 1 974 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.
Так за даними Держстату, за січень-березень цього року від хвороб органів дихання померло 3 571 особа, з яких 1 974 від грипу і пневмонії.
Нагадаємо, в Україні побільшало хворих на пневмонію та госпіталізацій через COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні з 30 вересня 2019 року до 17 травня цього року на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей.