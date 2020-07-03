В Украине от гриппа и пневмонии за три месяца этого года умерло более 1,9 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Украине за январь-март этого года от гриппа и пневмонии умерло 1974 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Так по данным Госстата, за январь-март этого года от болезней органов дыхания умерло 3571 человек, из которых 1974 от гриппа и пневмонии.
Напомним, в Украине увеличилось количество больных пневмонией и госпитализаций из-за COVID-19.
Как сообщалось, в Украине с 30 сентября 2019 года до 17 мая этого года гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек.