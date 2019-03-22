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В Держспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

Киев • УНН

 • 20650 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Держспецсязки зафиксировали попытки проведения кибератак на сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в ответе на запрос журналиста УНН.

В Держспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

"За последнее время было зафиксировано попытки проведения кибератак на сайт ЦИК", - отметили в пресс-службе.

При этом в Держспецсвязи добавили, что Единая информационно-аналитическая система "Выборы" для проведения очередных выборов президента Украины в настоящее время еще не развернута, поэтому кибератак на нее пока не фиксировали.

Подробную информацию о кибератак на сайт ЦИК в Держспецсвязи предоставить не смогли, поскольку доступ к ней ограничен.

Напомним, в начале марта СБУ сообщила, что спецслужбы РФ наняли хакера из Украины для хакерских атак на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательного процесса и его проведения.

В конце февраля специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаке на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК.

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