У Держспецзв'язку повідомили про спроби кібератак на сайт ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Держспецзв'язку зафіксували спроби проведення кібератак на сайт Центральної виборчої комісії. Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповіді на запит журналіста УНН.
"За останній час було зафіксовано спроби проведення кібератак на сайт ЦВК", - зазначили в прес-службі.
При цьому в Держспецзв'язку додали, що Єдина інформаційно-аналітична система "Вибори" для проведення чергових виборів президента України на цей час ще не розгорнута, тож кібератак на неї наразі не фіксували.
Детальну інформацію щодо кібератак на сайт ЦВК у Держспецзв'язку надати не змогли, оскільки доступ до неї обмежений.
Нагадаємо, на початку березня СБУ повідомила, що спецслужби РФ найняли хакера з України для хакерських атак на державні установи, які задіяні у підготовці до виборчого процесу та його проведення.
Наприкінці лютого фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК.