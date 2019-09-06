В Госпродпотребслужбе не знают, сколько бюджетных средств идет на борьбу с АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не владеет информацией о сумме средств, которая тратится из государственного бюджета Украины на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили УНН в Госпродпотребслужбе.
По данным контролеров, бюджетные средства, согласно постановлению Кабинета министров Украины, направляются на осуществление мероприятий по профилактике, локализации и при необходимости - ликвидации инфекционных и паразитарных болезней животных, в том числе и АЧС.
"Отдельно по АЧС ведение финансовой отчетности не предусмотрено", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.