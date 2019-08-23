Держпродспоживслужба похвалилася боротьбою з АЧС: хвороба шириться Україною, але в інших країнах ситуація ще гірша

Так, з початку 2019 року в Україні було зафіксовано 43 випадки АЧС (27 – домашні свині, 10 – дикі, 6 – інфіковані об’єкти). У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, кількість випадків АЧС зменшилася на понад 50% (на 58 випадків у порівнянні з 2018 роком).

Загалом за останні три роки маємо таку ситуацію щодо АЧС: 2016 – 91 випадок, 2017 – 163, 2018 – 145, 2019 – 43 випадки.

У результаті проведених заходів з ліквідації захворювання у 2019 році в Україні оздоровлено 23 неблагополучних щодо АЧС пунктів, виявлених в поточному році. Карантин продовжує діяти в 20 неблагополучних пунктах, уточнили у Держпродспоживслужбі.

Водночас, Андрій Жук, порівнюючи ситуацію з АЧС в Україні з іншими країнами, зазначив, що у них справи ще гірші.

"Візьмімо, наприклад, період за 2017-2019 роки. Загалом за цей час в Україні було зафіксовано 351 спалах АЧС. У той же час у Польщі – майже 5 тис., Литві – майже 3,2 тис., Румунії – майже 2,7 тис., Латвії – майже 1,9 тис., Росії – понад 1,4 тис., Естонії – 929", - уточнив він.

У Держпродспоживслужбі заявили, що самостійно держава впоратися з АЧС не в змозі, адже велике значення у цьому питанні має біобезпека, дотримання якої на фермерських підприємствах - завдання власників-бізнесменів.

"Держпродспоживслужба закликає владу, бізнес та громадян, які утримують свиней або здійснюють діяльність, пов’язану з розведенням, утриманням та реалізацією свиней, бути відповідальними та чітко дотримуватися чинних нормативно-правових актів, зокрема в частині забезпечення біобезпеки на своїх господарствах. Потрібно усвідомлювати, що забезпечення належної біобезпеки – це не лише захист власного поголів’я, а й попередження витоку вірусу та запобігання створенню біологічної загрози для інших господарств та забезпечення біологічної та економічної безпеки держави в цілому", - наголосили контролери.

Нагадаємо, за словами президента Асоціації фермерів та землевласників України Івана Томича, в Україні не було б АЧС, якби зараз існувала ветслужба.

“Проблема полягає в тому, що система протиепізоотичних заходів, які були і діяли до 2013 року, вона наразі повністю зруйнована. Протиепізоотичні заходи належно реалізовувалися колишньою службою, нинішня - не може їм дати ради. І АЧС гуляє Україною та не вщухає. Це перша, головна і, мабуть, єдина причина. Реформування не вдалося", - сказав експерт.

Також нагадаємо, що українські свинокомплекси практично не отримують компенсацій за знищених АЧС свиней. А тому часто приховують спалахи хвороби.

За словами Сергія Тригубенка, станом на кінець минулого року держава залишилася винною українським свинарям 27 млн грн компенсацій за АЧС.