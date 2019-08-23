Госпродпотребслужба похвасталась борьбой с АЧС: болезнь распространяется по Украине, но в других странах ситуация еще хуже

Так, с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 43 случая АЧС (27 - домашние свиньи, 10 - дикие, 6 - инфицированные объекты). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество случаев АЧС уменьшилась на 50% (на 58 случаев по сравнению с 2018 годом).

Всего за последние три года сложилась такая ситуация по АЧС: 2016 - 91 случай, 2017 - 163, 2018 - 145, 2019 - 43 случая.

В результате проведенных мероприятий по ликвидации заболевания в 2019 году в Украине оздоровлено 23 неблагополучных по АЧС пунктов, выявленных в текущем году. Карантин продолжает действовать в 20 неблагополучных пунктах, уточнили в Госпродпотребслужбе.

В то же время, Андрей Жук, сравнивая ситуацию с АЧС в Украине с другими странами, отметил, что у них дела еще хуже.

"Возьмем, например, период за 2017-2019 годы. Всего за это время в Украине была зафиксирована 351 вспышка АЧС. В то же время в Польше - около 5 тыс., Литве - почти 3,2 тыс., Румынии - почти 2,7 тыс., Латвии - почти 1,9 тыс., России - более 1,4 тыс., Эстонии - 929", - уточнил он.

В Госпродпотребслужбе заявили, что самостоятельно государство справиться с АЧС не в состоянии, ведь большое значение в этом вопросе имеет биобезопасность, соблюдение которой на фермерских предприятиях - задача собственников-предпринимателей.

"Госпродпотребслужба призывает власти, бизнес и граждан, содержащих свиней или осуществляющих деятельность, связанную с разведением, содержанием и реализацией свиней, быть ответственными и четко придерживаться действующих нормативно-правовых актов, в частности в части обеспечения биобезопасности на своих хозяйствах. Надо понимать, что обеспечение надлежащей биобезопасности - это не лишь защита собственного поголовья, но и предупреждение утечки вируса и предотвращение создания биологической угрозы для других хозяйств и обеспечение биологической и экономической безопасности государства в целом", - отметили контролеры.

Напомним, по словам президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Ивана Томича, в Украине не было бы АЧС, если бы сейчас была ветслужба.

"Проблема заключается в том, что система противоэпизоотических мероприятий, которые были и действовали до 2013 года, она сейчас полностью разрушена. Противоэпизоотические мероприятия должным образом реализовывались прежней службой, нынешняя - не может с ними справиться. И АЧС гуляет Украины и не утихает. Это первая, главная и, пожалуй, единственная причина. Реформирование не удалось", - сказал эксперт.

Также напомним, что украинские свинокомплексы практически не получают компенсаций за уничтоженных АЧС свиней. Поэтому часто скрывают вспышки болезни.

По словам Сергея Тригубенко, по состоянию на конец прошлого года государство осталось должно украинским свинарям 27 млн грн компенсаций за АЧС.