У Держпродспоживслужбі не знають, скільки бюджетних коштів йде на боротьбу з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не володіє інформацією про суму коштів, яка витрачається з державного бюджету України на боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС). Про це УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.
За даними контролерів, бюджетні кошти, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, спрямовуються на здійснення заходів з профілактики, локалізації та за необхідності - ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин, у тому числі і АЧС.
"Окремо по АЧС ведення фінансової звітності не передбачено", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, як писав УНН, минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 40.
На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.