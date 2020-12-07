В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 18356 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 33076 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 52267 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76277 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106006 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110571 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123547 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155810 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202084 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196305 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 84978 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 58623 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 71409 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 47148 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 34239 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 344840 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 296858 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 451295 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 417100 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 399934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115763 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194267 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 221949 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201421 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287681 просмотра
Актуальное
В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой

В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой

Киев  •  УНН

 • 38703 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Скоро Новый год, и перед многими людьми встанет вопрос, как правильно выбрать и ухаживать за елкой. Так, праздничное дерево необходимо покупать не раньше, чем за неделю до Нового года, и обращать внимание на ее ствол и иглы. Этим и другими советами с читателями УНН поделилась руководитель пресс-службы Гослесагентства Юлия Давыдова.

"Покупая натуральное дерево, выросшее в лесу, вы заботитесь о своем здоровье и здоровье близких, ведь елка выделяет в воздух эфирные масла, которые помогают побороть простуду и вирусы. Запах и вид - еще два повода выбрать живую елку, которая добавляет атмосферы праздника и создает настроение", - рассказала она.

Так, приобрести новогодние елки можно на специальных "елочных рынках", которые будут располагаться при каждом государственном лесохозяйственном предприятии. Об их работе будет сообщено на сайтах и в социальных сетях государственных лесохозяйственных предприятий.

"Именно на елочных базарах можно найти опрятную елочку. Каждую выбирает лесовод самостоятельно. Такая елка простоит около 10 дней, сосна - около 12 дней, а вот пихта будет радовать две недели", - добавила Давыдова.

Кроме того, она посоветовала, что необходимо делать, чтобы елка простояла как можно дольше.

"Для начала нужно определиться с выбором будущего места в квартире для елки. Если ваша лесная гостья поселится у вас в углу квартиры, то для этого можно выбирать и не особо пушистую елку - дома ее можно будет развернуть более привлекательной стороной. Если же вы захотите поставить деревце в центр комнаты, то выбирать нужно широкополую елку, что имеет ровные ветки со всех сторон. Покупать живую елку за две недели до Нового года смысла не имеет - она не доживет и до конца праздников. Поэтому идти за елкой лучше не раньше 24-25 декабря, причем днем - так вы сможете рассмотреть все елки и выбрать лучшую", - порекомендовали в Гослесагентстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госэкоинспекция будет проверять законность продажи новогодних елок

Давыдова также отметила, что надо выбирать дерево с толстым стволом - это показатель здоровья елки.

"При высоте елки 1,5 м диаметр нижней части ствола должен составлять не менее 6 см. На срезе ствола должна быть смола, при этом чем ее больше, тем лучше, смола говорит о том, что дерево срубили недавно. Но на стволе не должно быть темных пятен, грибков, плесени, механических повреждений. Выбирая елку, рассмотрите иглы, их цвет должен быть ярко-зеленым, а не желтоватым или серым, и они не должны осыпаться. Сорвите пару игл и разотрите в руке - они должны давать аромат. Покрутите елку и рассмотрите ее еще раз - она должна вам нравиться, подходить по размеру, а нижние ветви должны быть направлены вверх", - отметила она.

Также в Гослесагентстве дали советы, как правильно установить елку дома.

"Еще перед приобретением зеленого деревца нужно сразу определиться, в чем она будет стоять: в воде, песке или на подставке. Не вносите сразу же с мороза деревце, которое только что приобрели, в теплое помещение - от такого перепада температур может пострадать хвоя, лучше оставить ее на несколько часов на балконе. Ствол елки надо отпилить от места сруба примерно на 1,3-2,5 см или зачистить снизу ствол от коры на 8-10 см. Так влага будет лучше и быстрее поступать к дереву. Поставьте елку в ведро с водой или с сырым песком, таким образом это значительно продлит ее пребывание в вашем доме. В дальнейшем не забывайте регулярно добавлять в ведро отстоянную воду комнатной температуры. Вы можете опрыскивать ветви живой елки - так они дольше сохранятся и не будут обсыпаться. Хорошо продлевает жизнь елки следующая подпитка: на 2 литра воды добавьте по 1 столовой ложке сахара, столового уксуса и 1 таблетку аспирина. Также живую елку нельзя ставить возле батареи", - отметила Давыдова.

Кроме того, к утилизации елки также необходимо правильно подготовиться.

"За пару недель новогодних праздников ель успевает высохнуть, и, вынося ее из квартиры, сложно не насорить в подъезде и в квартире. Нужно аккуратно убрать засохшее дерево, чтобы по всей квартире и в подъезде не пришлось собирать иглы. К утилизации елки стоит подготовиться заранее. Наденьте перчатки и одежду с длинным рукавом, срежьте ветви как можно ближе к стволу и аккуратно сложите их в большие пакеты. После этого у вас останется только голый ствол, который можно выбросить, не беспокоясь, что вы засоряете квартиру или подъезд", - подытожили в Гослесагентстве.

Напомним, лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, какой будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы