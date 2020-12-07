В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой

"Покупая натуральное дерево, выросшее в лесу, вы заботитесь о своем здоровье и здоровье близких, ведь елка выделяет в воздух эфирные масла, которые помогают побороть простуду и вирусы. Запах и вид - еще два повода выбрать живую елку, которая добавляет атмосферы праздника и создает настроение", - рассказала она.

Так, приобрести новогодние елки можно на специальных "елочных рынках", которые будут располагаться при каждом государственном лесохозяйственном предприятии. Об их работе будет сообщено на сайтах и в социальных сетях государственных лесохозяйственных предприятий.

"Именно на елочных базарах можно найти опрятную елочку. Каждую выбирает лесовод самостоятельно. Такая елка простоит около 10 дней, сосна - около 12 дней, а вот пихта будет радовать две недели", - добавила Давыдова.

Кроме того, она посоветовала, что необходимо делать, чтобы елка простояла как можно дольше.

"Для начала нужно определиться с выбором будущего места в квартире для елки. Если ваша лесная гостья поселится у вас в углу квартиры, то для этого можно выбирать и не особо пушистую елку - дома ее можно будет развернуть более привлекательной стороной. Если же вы захотите поставить деревце в центр комнаты, то выбирать нужно широкополую елку, что имеет ровные ветки со всех сторон. Покупать живую елку за две недели до Нового года смысла не имеет - она не доживет и до конца праздников. Поэтому идти за елкой лучше не раньше 24-25 декабря, причем днем - так вы сможете рассмотреть все елки и выбрать лучшую", - порекомендовали в Гослесагентстве.

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Давыдова также отметила, что надо выбирать дерево с толстым стволом - это показатель здоровья елки.

"При высоте елки 1,5 м диаметр нижней части ствола должен составлять не менее 6 см. На срезе ствола должна быть смола, при этом чем ее больше, тем лучше, смола говорит о том, что дерево срубили недавно. Но на стволе не должно быть темных пятен, грибков, плесени, механических повреждений. Выбирая елку, рассмотрите иглы, их цвет должен быть ярко-зеленым, а не желтоватым или серым, и они не должны осыпаться. Сорвите пару игл и разотрите в руке - они должны давать аромат. Покрутите елку и рассмотрите ее еще раз - она должна вам нравиться, подходить по размеру, а нижние ветви должны быть направлены вверх", - отметила она.

Также в Гослесагентстве дали советы, как правильно установить елку дома.

"Еще перед приобретением зеленого деревца нужно сразу определиться, в чем она будет стоять: в воде, песке или на подставке. Не вносите сразу же с мороза деревце, которое только что приобрели, в теплое помещение - от такого перепада температур может пострадать хвоя, лучше оставить ее на несколько часов на балконе. Ствол елки надо отпилить от места сруба примерно на 1,3-2,5 см или зачистить снизу ствол от коры на 8-10 см. Так влага будет лучше и быстрее поступать к дереву. Поставьте елку в ведро с водой или с сырым песком, таким образом это значительно продлит ее пребывание в вашем доме. В дальнейшем не забывайте регулярно добавлять в ведро отстоянную воду комнатной температуры. Вы можете опрыскивать ветви живой елки - так они дольше сохранятся и не будут обсыпаться. Хорошо продлевает жизнь елки следующая подпитка: на 2 литра воды добавьте по 1 столовой ложке сахара, столового уксуса и 1 таблетку аспирина. Также живую елку нельзя ставить возле батареи", - отметила Давыдова.

Кроме того, к утилизации елки также необходимо правильно подготовиться.

"За пару недель новогодних праздников ель успевает высохнуть, и, вынося ее из квартиры, сложно не насорить в подъезде и в квартире. Нужно аккуратно убрать засохшее дерево, чтобы по всей квартире и в подъезде не пришлось собирать иглы. К утилизации елки стоит подготовиться заранее. Наденьте перчатки и одежду с длинным рукавом, срежьте ветви как можно ближе к стволу и аккуратно сложите их в большие пакеты. После этого у вас останется только голый ствол, который можно выбросить, не беспокоясь, что вы засоряете квартиру или подъезд", - подытожили в Гослесагентстве.

Напомним, лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, какой будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.