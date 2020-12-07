У Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою

“Купуючи натуральне дерево, яке виросло у лісі, ви дбаєте про власне здоров’я та здоров’я близьких, адже ялинка виділяє у повітря ефірні масла, які допомагають побороти застуду та віруси. Запах та вигляд — ще два приводи обрати живу ялинку, яка додає атмосфери свята та створює настрій”, - розповіла вона.

Так, придбати новорічні ялинки можна на спеціальних “ялинкових ринках”, які будуть розташовуватимуться при кожному державному лісогосподарському підприємстві. Про їхню роботу буде повідомлено на сайтах та у соціальних мережах державних лісогосподарських підприємств.

“Саме на ялинкових базарах можна знайти охайну ялиночку. Кожну обирає лісівник власноруч. Така ялинка простоїть близько 10 днів, сосна — близько 12 днів, а ось ялиця буде радувати два тижні”, — додала Давидова.

Окрім того, вона порадила, що необхідно робити, аби ялинка простояла якомога довше.

“Для початку потрібно визначитися з вибором майбутнього місця у квартирі для ялинки. Якщо ваша лісова гостя оселиться у вас в кутку квартири, то для цього можна вибирати і не особливо пухнасту ялинку — вдома її можна буде розгорнути більш симпатичною стороною. Якщо ж ви захочете поставити деревце в центр кімнати, то вибирати потрібно крислату ялинку, що має рівні гілки з усіх боків. Купувати живу ялинку за два тижні до Нового року сенсу не має — вона не доживе і до кінця свят. Тому йти за ялинкою краще не раніше 24-25 грудня, причому вдень — так ви зможете розглянути всі ялинки і вибрати кращу”, — порекомендували у Держлісагентстві.

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Давидова також наголосила, що треба обирати дерево з товстим стовбуром — це показник здоров’я ялинки.

“При висоті ялинки 1,5 м діаметр нижньої частини стовбура повинен становити не менше 6 см. На зрізі стовбура повинна бути смола, при цьому чим її більше, тим краще, смола говорить про те, що дерево зрубали недавно. Але на стовбурі не повинно бути темних плям, грибків, цвілі, механічних пошкоджень. Вибираючи ялинку, розгляньте голки, їх колір повинен бути яскраво-зеленим, а не жовтуватим або сірим, і вони не повинні обсипатися. Зірвіть пару голок і розітріть в руці — вони повинні давати аромат. Покрутіть ялинку і розгляньте її ще раз — вона повинна вам подобатися, підходити за розміром, а нижні гілки повинні бути спрямовані вгору”, — зауважила вона.

Також у Держлісагентстві дали поради, як правильно установити ялинку вдома.

“Ще перед придбанням зеленого деревця потрібно відразу визначитися, у чому вона буде стояти: у воді, піску, або на підставці. Не вносьте відразу ж з морозу деревце, яке щойно придбали, у тепле приміщення — від такого перепаду температур може постраждати хвоя, краще залишити її на кілька годин на балконі. Стовбур ялинки треба відпиляти від місця зрубу приблизно на 1,3-2,5 см або зачистити знизу стовбур від кори на 8-10 см. Так волога буде краще і швидше надходити до дерева. Поставте ялинку у відро з водою або з сирим піском, такий спосіб значно подовжить її перебування у вашому домі. В подальшому не забувайте регулярно додавати в відро відстояну воду кімнатної температури. Ви можете також обприскувати гілки живої ялинки — так вони довше збережуться і не обсиплються. Добре продовжує життя ялинки наступне підживлення: на 2 літри води додайте по 1 столовій ложці цукру, столового оцту і 1 таблетку аспірину. Також живу ялинку не можна ставити біля батареї”, - зауважила Давидова.

Окрім того, до утилізації ялинки також необхідно правильно підготуватися.

“За пару тижнів новорічних свят ялина встигає висохнути, і, виносячи її з квартири, складно не насмітити у під’їзді та в оселі. Потрібно акуратно прибрати засохле дерево, щоб по всій квартирі і в під’їзді не довелося збирати голки. До утилізації ялинки варто підготуватися заздалегідь. Одягніть рукавички і одяг з довгим рукавом, зріжте гілки якомога ближче до стовбура і акуратно складіть їх у великі пакети. Після цього у вас залишиться тільки голий стовбур, який можна викинути, не турбуючись, що ви засмітите квартиру або під’їзд”, — підсумували у Держлісагентстві.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Окрім того, у Держлісагентстві повідомили, якою буде вартість новорічних ялинок для українців. Так, найдешевші ялинки будуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську — 120 грн.