У Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою

ukru
06:32 • 26002 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 80723 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 104979 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 111148 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 100772 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110615 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 87860 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102066 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118220 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145473 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 24711 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 43171 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 35245 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 67235 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 78663 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 26013 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 93554 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 321543 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 254743 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 348229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 78905 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113716 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 114115 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110867 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 124296 перегляди
Актуальне
У Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою

У Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою

Київ • УНН

 • 38716 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Скоро Новий рік, і перед багатьма людьми постане питання, як правильно обрати та доглядати за ялинкою. Так, святкове дерево необхідно купляти не раніше, ніж за тиждень до Нового року, та звертати увагу на її стовбур та голки. Цією та іншими порадами з читачами УНН поділилася керівник пресслужби Держлісагентства Юлія Давидова.

“Купуючи натуральне дерево, яке виросло у лісі, ви дбаєте про власне здоров’я та здоров’я близьких, адже ялинка виділяє у повітря ефірні масла, які допомагають побороти застуду та віруси. Запах та вигляд — ще два приводи обрати живу ялинку, яка додає атмосфери свята та створює настрій”, - розповіла вона.

Так, придбати новорічні ялинки можна на спеціальних “ялинкових ринках”, які будуть розташовуватимуться при кожному державному лісогосподарському підприємстві. Про їхню роботу буде повідомлено на сайтах та у соціальних мережах державних лісогосподарських підприємств.

“Саме на ялинкових базарах можна знайти охайну ялиночку. Кожну обирає лісівник власноруч. Така ялинка простоїть близько 10 днів, сосна — близько 12 днів, а ось ялиця буде радувати два тижні”, — додала Давидова.

Окрім того, вона порадила, що необхідно робити, аби ялинка простояла якомога довше.

“Для початку потрібно визначитися з вибором майбутнього місця у квартирі для ялинки. Якщо ваша лісова гостя оселиться у вас в кутку квартири, то для цього можна вибирати і не особливо пухнасту ялинку — вдома її можна буде розгорнути більш симпатичною стороною. Якщо ж ви захочете поставити деревце в центр кімнати, то вибирати потрібно крислату ялинку, що має рівні гілки з усіх боків. Купувати живу ялинку за два тижні до Нового року сенсу не має — вона не доживе і до кінця свят. Тому йти за ялинкою краще не раніше 24-25 грудня, причому вдень — так ви зможете розглянути всі ялинки і вибрати кращу”, — порекомендували у Держлісагентстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держекоінспекція перевірятиме законність продажу новорічних ялинок

Давидова також наголосила, що треба обирати дерево з товстим стовбуром — це показник здоров’я ялинки.

“При висоті ялинки 1,5 м діаметр нижньої частини стовбура повинен становити не менше 6 см. На зрізі стовбура повинна бути смола, при цьому чим її більше, тим краще, смола говорить про те, що дерево зрубали недавно. Але на стовбурі не повинно бути темних плям, грибків, цвілі, механічних пошкоджень. Вибираючи ялинку, розгляньте голки, їх колір повинен бути яскраво-зеленим, а не жовтуватим або сірим, і вони не повинні обсипатися. Зірвіть пару голок і розітріть в руці — вони повинні давати аромат. Покрутіть ялинку і розгляньте її ще раз — вона повинна вам подобатися, підходити за розміром, а нижні гілки повинні бути спрямовані вгору”, — зауважила вона.

Також у Держлісагентстві дали поради, як правильно установити ялинку вдома.

“Ще перед придбанням зеленого деревця потрібно відразу визначитися, у чому вона буде стояти: у воді, піску, або на підставці. Не вносьте відразу ж з морозу деревце, яке щойно придбали, у тепле приміщення — від такого перепаду температур може постраждати хвоя, краще залишити її на кілька годин на балконі. Стовбур ялинки треба відпиляти від місця зрубу приблизно на 1,3-2,5 см або зачистити знизу стовбур від кори на 8-10 см. Так волога буде краще і швидше надходити до дерева. Поставте ялинку у відро з водою або з сирим піском, такий спосіб значно подовжить її перебування у вашому домі. В подальшому не забувайте регулярно додавати в відро відстояну воду кімнатної температури. Ви можете також обприскувати гілки живої ялинки — так вони довше збережуться і не обсиплються. Добре продовжує життя ялинки наступне підживлення: на 2 літри води додайте по 1 столовій ложці цукру, столового оцту і 1 таблетку аспірину. Також живу ялинку не можна ставити біля батареї”, - зауважила Давидова.

Окрім того, до утилізації ялинки також необхідно правильно підготуватися.

“За пару тижнів новорічних свят ялина встигає висохнути, і, виносячи її з квартири, складно не насмітити у під’їзді та в оселі. Потрібно акуратно прибрати засохле дерево, щоб по всій квартирі і в під’їзді не довелося збирати голки. До утилізації ялинки варто підготуватися заздалегідь. Одягніть рукавички і одяг з довгим рукавом, зріжте гілки якомога ближче до стовбура і акуратно складіть їх у великі пакети. Після цього у вас залишиться тільки голий стовбур, який можна викинути, не турбуючись, що ви засмітите квартиру або під’їзд”, — підсумували у Держлісагентстві.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Окрім того, у Держлісагентстві повідомили, якою буде вартість новорічних ялинок для українців. Так, найдешевші ялинки будуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську — 120 грн. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.25
Bitcoin
$83,250.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,051.40
Ethereum
$1,939.06