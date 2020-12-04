Держекоінспекція перевірятиме законність продажу новорічних ялинок

“Держекоінспекція почала природоохоронну акцію "Новорічна ялинка — 2021”, під час якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок спільно з правоохоронцями та органами місцевого самоврядування“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в межах цього заходу Держекоінспекцією вже підготовлено та направлено наступні доручення:



обласним державним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації — попередити лісогосподарські підприємства про неухильне виконання ними законодавчих вимог в частині охорони лісу та проведення заходів для протидії вирубкам;



Національній поліції України — посилити заходи контролю за місцями торгівлі та зберігання хвойних насаджень;



територіальним підрозділам ДЕІ — сформувати план профілактичних та роз’яснювальних заходів для населення і погодити його з органами місцевого самоврядування та Нацполіцією.



“Так, у передноворічну пору з 28 листопада 2019 року по 16 січня 2020 року ДЕІ розрахувала 695,9 тисячі гривень збитків. Це у три рази більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018-2019 років. Штрафи сягнули 45,6 тисяч гривень, що вдвічі перевищує показник попереднього року”, — підкреслив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті.