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Держекоінспекція перевірятиме законність продажу новорічних ялинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Державна екологічна інспекція розпочала акцію “Новорічна ялинка — 2021”, під час якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДЕІ.

“Держекоінспекція почала природоохоронну акцію "Новорічна ялинка — 2021”, під час якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок спільно з правоохоронцями та органами місцевого самоврядування“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в межах цього заходу Держекоінспекцією вже підготовлено та направлено наступні доручення:

  • обласним державним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації — попередити лісогосподарські підприємства про неухильне виконання ними законодавчих вимог в частині охорони лісу та проведення заходів для протидії вирубкам;
  • Національній поліції України — посилити заходи контролю за місцями торгівлі та зберігання хвойних насаджень;
  • територіальним підрозділам ДЕІ — сформувати план профілактичних та роз’яснювальних заходів для населення і погодити його з органами місцевого самоврядування та Нацполіцією.

“Так, у передноворічну пору з 28 листопада 2019 року по 16 січня 2020 року ДЕІ розрахувала 695,9 тисячі гривень збитків. Це у три рази більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018-2019 років. Штрафи сягнули 45,6 тисяч гривень, що вдвічі перевищує показник попереднього року”, — підкреслив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. 

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