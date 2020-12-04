Госэкоинспекция будет проверять законность продажи новогодних елок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Государственная экологическая инспекция начала акцию "Новогодняя елка - 2021", во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГЭИ.
"Госэкоинспекция начала природоохранную акцию "Новогодняя елка - 2021", во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках этого мероприятия Госэкоинспекция уже подготовила и направила следующие поручения:
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- областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации - предупредить лесохозяйственные предприятия о неуклонном выполнении ими законодательных требований в части охраны леса и проведения мер по противодействию вырубкам;
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- Национальной полиции Украины - усилить меры контроля за местами торговли и хранения хвойных насаждений;
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- территориальным подразделениям ГЭИ - сформировать план профилактических и разъяснительных мероприятий для населения и согласовать его с органами местного самоуправления и Нацполицией.
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"Так, в предновогоднее время с 28 ноября 2019-го по 16 января 2020 года ГЭИ рассчитала 695,9 тыс. гривен убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов. Штрафы достигли 45 600 гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года", - подчеркнул глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
Напомним, лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте.