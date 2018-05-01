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В Госдуме РФ назвали поставки Javelin "стимулятором агрессии для Киева"

Киев • УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin Украины является стимулятором агрессии для Киева. Об этом заявил "депутат" Госдумы от оккупированного Крыма Руслан Бальбек, сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Госдуме РФ назвали поставки Javelin "стимулятором агрессии для Киева"

"Поставка Javelin - это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут подтолкнуть Украину на совершенно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", - сказал Бальбек.

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Он отметил, что комплексы представляют собой "красную кнопку, которую украинские политики так и норовят нажать".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о прибытии комплексов Javelin в Украину.

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