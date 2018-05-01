У Держдумі РФ назвали поставки Javelin "стимулятором агресії для Києва"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні є стимулятором агресії для Києва. Про це заявив "депутат" Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек, повідомляє УНН із посиланням на РИА Новости.
“Поставка Javelin — це стимулятор української агресивності. Сучасні американські озброєння, самі того не підозрюючи, можуть змусити Україну на абсолютно непередбачувані агресивні дії як проти республік Донбасу, так і проти півострова”, - сказав Бальбек.
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Він зазначив, що комплекси являють собою “червону кнопку, яку українські політики так і прагнуть натиснути”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про прибуття комплексів Javelin до України.