В Госдепе США считают, что выборы на Донбассе в нынешних условиях безопасности невозможны

Ранее во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром “Атлантический Совет” председатель офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что местные выборы запланированы на 25-е октября пройдут на всей территории Украины, включая не подконтрольные Украине территории Донбасса.

“Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международным рубежом. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят ли Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны”, — сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями и борьбу с коронавирусом

Главным инструментом решения конфликта на Донбассе остаются Минские договоренности, говорит ответственный за политику США в отношении Украины Джордж Кент. Выполнение обязательств, взятых в рамках Минске, всеми сторонами является единственным путем прекращения войны. Россия же с самого первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские договоренности, заметил Кент.

“Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории ... Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии

Он также положительно оценил обмен пленными, который произошел за последние месяцы. Отметив, впрочем, что более ста украинцев до сих пор незаконно удерживаются в России или поддерживаемыми Россией боевиками на оккупированных территориях Донбасса: “Многое еще нужно сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил”.

Напомним, в среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдения режима прекращения огня в зонах конфликта.