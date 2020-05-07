В Госдепе США считают, что выборы на Донбассе в нынешних условиях безопасности невозможны

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 16327 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 83530 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111593 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183143 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186365 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393321 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227152 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502697 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349698 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230817 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 12402 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11852 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10892 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11116 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10356 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145100 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133087 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221132 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393321 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502697 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 16327 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39396 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38996 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46479 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76645 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Госдепе США считают, что выборы на Донбассе в нынешних условиях безопасности невозможны

Киев • УНН

 • 12381 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Выборы на Донбассе возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода в Украину контроля над ее границей. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в “Фонде Маршалла”, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

В Госдепе США считают, что выборы на Донбассе в нынешних условиях безопасности невозможны

Ранее во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром “Атлантический Совет” председатель офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что местные выборы запланированы на 25-е октября пройдут на всей территории Украины, включая не подконтрольные Украине территории Донбасса.

“Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международным рубежом. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят ли Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны”, — сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями и борьбу с коронавирусом

Главным инструментом решения конфликта на Донбассе остаются Минские договоренности, говорит ответственный за политику США в отношении Украины Джордж Кент. Выполнение обязательств, взятых в рамках Минске, всеми сторонами является единственным путем прекращения войны. Россия же с самого первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские договоренности, заметил Кент.

“Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории ... Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии

Он также положительно оценил обмен пленными, который произошел за последние месяцы. Отметив, впрочем, что более ста украинцев до сих пор незаконно удерживаются в России или поддерживаемыми Россией боевиками на оккупированных территориях Донбасса: “Многое еще нужно сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил”.

Напомним, в среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдения режима прекращения огня в зонах конфликта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93