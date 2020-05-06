Пампео та Лавров обговорили питання контролю над озброєннями та боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в телефонній розмові обговорили наступні кроки з питань контролю над озброєннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.
“Держсекретар Помпео і міністр закордонних справ Лавров обговорили наступні кроки з питань контролю над озброєннями. Вони також обговорили ряд двосторонніх питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі наші глобальні зусилля з реагування на поширення COVID-19”, — повідомили в Держдепі.
Інших подробиць розмови в Держдепартаменті не розкривають.
Як раніше повідомляв УНН, китайські державні ЗМІ звинуватили держсекретаря США Майка Помпео у брехні після того, як він заявив, що має докази про те, що COVID-19 був створений в лабораторії в Ухані.