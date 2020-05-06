Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями и борьбу с коронавирусом

“Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги по вопросам контроля над вооружениями. Они также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе наши глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19”, — сообщили в Госдепе.

Других подробностей разговора в Госдепартаменте не раскрывают.

Как ранее сообщал УНН, китайские государственные СМИ обвинили госсекретаря США Майка Помпео во лжи после того, как он заявил, что имеет доказательства о том, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане.