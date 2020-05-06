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Україна провела онлайн засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У середу, 6 травня, відбулося онлайн засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС ОБСЄ) під головуванням України щодо впливу коронавірусу на військово-політичні аспекти у регіоні ОБСЄ під час якого обговорили вплив пандемії на діяльність СММ ОБСЄ та дотримання режиму припинення вогню у зонах конфлікту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Україна провела онлайн засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ: подробиці

“Форум розглянув питання впливу пандемії на виконання зобов’язань у сфері заходів зміцнення довіри та безпеки на просторі ОБСЄ, у тому числі обмін військовою інформацією, а також верифікаційну та інспекційну діяльність за Віденським документом 2011 року”, — сказана у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага була зосереджена на впливі пандемії на діяльність СММ ОБСЄ, дотримання режиму припинення вогню у зонах конфлікту в світлі відповідного заклику Генерального секретаря ООН.

У своєму виступі Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер поінформував про вплив пандемії на роботу інституцій, польових місій та виконання проєктів ОБСЄ.

Учасники наголосили на неприпустимості використання пандемії у дезінформаційних та пропагандистських кампаніях задля досягнення політичних цілей.

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Делегація України засудила триваючі порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії на Донбасі, продовження блокування роботи міжнародних гуманітарних організацій, активну мілітаризацію Росією окупованого Кримського півострова, проведення нею незаконних військових навчань, призов українських громадян до лав збройних сил РФ. Українська сторона також заявила, що перешкоджання роботі СММ ОБСЄ на Донбасі під приводом боротьби з пандемією є неприпустимим.

На тлі згуртованості міжнародної спільноти у боротьбі з пандемією Росія продовжує приховувати дані про реальний стан поширення вірусу на тимчасово окупованих територіях, нехтує життям та здоров’ям місцевого населення, а також незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, під час якої вони обговорили економічну співпрацю під час пандемії.

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