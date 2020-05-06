Украина провела онлайн заседание форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности: подробности

КИЕВ. 6 мая. УНН. В среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества по безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.