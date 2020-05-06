Украина провела онлайн заседание форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности: подробности

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17164 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85270 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112147 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183627 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186750 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393781 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227266 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503041 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349729 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230853 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11315 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11529 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10779 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9876 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9236 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145487 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133487 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221495 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393781 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503041 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17148 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39541 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39120 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46582 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76771 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина провела онлайн заседание форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности: подробности

Киев • УНН

 • 13311 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества по безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Украина провела онлайн заседание форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности: подробности

"Форум рассмотрел вопросы влияния пандемии на выполнение обязательств в сфере мер укрепления доверия и безопасности на пространстве ОБСЕ, в том числе обмен военной информацией, а также верификационную и инспекционную деятельность по Венскому документу 2011 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было сосредоточено на влиянии пандемии на деятельность СММ ОБСЕ, соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта в свете соответствующего призыва Генерального секретаря ООН.

В своем выступлении Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер проинформировал о влиянии пандемии на работу институтов, полевых миссий и выполнение проектов ОБСЕ.

Участники отметили недопустимость использования пандемии в дезинформационных и пропагандистских кампаниях для достижения политических целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина первой будет председательствовать в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ онлайн

Делегация Украины осудила продолжающиеся нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России на Донбассе, продолжение блокирования работы международных гуманитарных организаций, активную милитаризацию Россией оккупированного Крымского полуострова, проведение ею незаконных военных учений, призыв украинских граждан в ряды вооруженных сил РФ. Украинская сторона также заявила, что препятствование работе СММ ОБСЕ на Донбассе под предлогом борьбы с пандемией недопустимо.

На фоне сплоченности международного сообщества в борьбе с пандемией Россия продолжает скрывать данные о реальном состоянии распространения вируса на временно оккупированных территориях, пренебрегает жизнью и здоровьем местного населения, а также незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого они обсудили экономическое сотрудничество во время пандемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93