Україна першою головуватиме у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ онлайн - МЗС

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні Україна перебирає від Туреччини головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Наша держава буде першою, яка головуватиме у Форумі в онлайн режимі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у коментарі МЗС щодо початку головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, передає УНН.