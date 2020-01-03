В ГБР заявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и СМИ

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55075 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131020 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128939 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154599 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112992 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112977 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109997 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В ГБР заявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и СМИ

В ГБР заявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и СМИ

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное бюро расследований не вызывает на допросы через средства массовой информации и мессенджер Telegram. Об этом заявил в видеообращении начальник Третьего отдела Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, касающихся деятельности предыдущего президента Украины. В указанных уголовных производствах проводятся следственные действия и продолжаются экспертизы. Вызов свидетелей в них осуществляется в порядке, определенном уголовно-процессуальным законодательством. Никакие допросы не переносились, мессенджер "Телеграмм" и средства массовой информации следователями для таких целей не используются", - сказал Корецкий.

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Как сообщал УНН, по состоянию на 20 ноября 2019, ГБР осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производства, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.

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